Глава региона 29 ноября обратился к жительницам Свердловской области в связи с Днем матери.

«Это огромный уважаемый труд — каждый день заботиться о родных, разделять их успехи и сложности, вдохновлять на новые победы, беречь от неверных решений, быть радушной хозяйкой и объединять всю семью той самой мягкой силой, которой обладают только женщины. Вы дарите новую жизнь на земле и поддерживаете ее своим душевным теплом, мудростью, верой и любовью», — сказано в обращении губернатора Паслера.

По мнению губернатора, именно через материнскую любовь из поколения в поколение передаются высокие идеалы милосердия, гуманизма, преданности своей Родине. На этих ориентирах строится вся наша самостоятельная взрослая жизнь.