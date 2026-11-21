Руководители молодежной политики Свердловской области получили благодарность Росмолодежи за совместную работу на итоговом всероссийском семинаре-совещании в Ельце с участием делегаций из всех 89 регионов.

Свердловскую область на мероприятии представили директор департамента молодежной политики Денис Протасов и председатель Совета регионального отделения Движения Первых Ирина Грибан.

Главными темами семинара стали итоги 2026 года и приоритеты молодежной политики на 2027-й. Обсуждение прошло в рамках стратегии «Мечтай и действуй» и национального проекта «Молодежь и дети».

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров представил ключевые направления работы на следующий год. Среди них – патриотическое воспитание, добровольчество, образование, поддержка талантов, занятость молодежи и забота о тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке.

Особое внимание уделили развитию молодежной инфраструктуры. Сегодня в стране работает 1083 учреждения молодежной политики, более 260 из них обновлены в рамках президентской программы «Регион для молодых». В 2026 году открывается еще95 современных пространств, а к концу 2027 года их число превысит 450.

В рамках рабочих групп участники обсудили развитие молодежного туризма, военно-патриотическое воспитание, медиа и профилактику деструктивных явлений. Предложения регионов станут основой для дальнейшей работы по развитию молодежной политики в стране.

Напомним, в 2026 году Екатеринбург стал столицей молодежи мира. Международный фестиваль молодежи объединил с 11 по 17 сентября более 50 тысяч человек, включая более 4 тысяч иностранных гостей из 191 страны.

«И, конечно, Екатеринбург готов бороться за звание молодежной столицы России в следующем году. У нас для этого есть компетенции, опыт проведения МФМ и наша замечательная молодежь», – отмечал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер.